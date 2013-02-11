АМКУ возобновил расследование незаконного использования знака «ERSTE»

Антимонопольный комитет Украины возобновил расследование незаконного использования знака «ERSTE», сообщила УНИАН пресс-служба «Эрсте Банка».

Согласно сообщению, 28 января комитет на основании заявления банка принял решение о возобновлении расследования фактов недобросовестной конкуренции и неправомерного использования обозначения «Б.А.Н.К. ERSTE» на рынке финансовых услуг.

В сообщении также говорится, что компания «Украинский Прогрессивный Альянс» использует указанное наименование в прессе и на рекламных носителях по всей территории Украины. Компания предлагает клиентам беспроцентные кредиты, которые фактически после уплаты первого взноса не выдаются, и в результате клиенты обращаются в органы государственной власти и в «Эрсте Банк». Банк настойчиво рекомендует клиентам пользоваться услугами только надежных и авторитетных финансовых учреждений и сообщает, что на данный момент только Erste Group Bank обладает эксклюзивным правом на использование знаков «Ерсте Банк», «Эрсте Банк» и «Erste Bank» при осуществлении своей деятельности на территории Украины.

Справка УНИАН. «Эрсте Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных банков Украины. На 1 января 2013 года активы банка составили 8,03 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,59 млрд грн, обязательства - 6,62 млрд грн, средства клиентов - 2,91 млрд грн, собственный капитал - 1,41 млрд грн, уставный капитал - 1,38 млрд грн. За 2012 год банк получил убыток в размере 466,4 млн грн.

В декабре 2012 года Erste Group и собственник «Фидобанка» (Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. «Эрсте Банк» в Украине остается частью Erste Group и будет работать под своим действующим брендом до закрытия сделки, запланированного в течение 6 месяцев, а после планируется изменение бренда и слияние бизнеса с «Фидобанком».