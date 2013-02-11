Хозсуд Киева признал банкротом финансовую группу «Страховые традиции»

Хозяйственный суд Киева 17 января своим постановлением признал финансовую группу «Страховые традиции» (Киев) банкротом и открыл процедуру ликвидации, говорится в сообщении, обнародованном в газете «Голос Украины» №27 от 9 февраля.

Согласно сообщению, ликвидатором назначен арбитражный управляющий Роман Шаргало.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2009 года Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг приостановила действие всех лицензий ФГ «Страховые традиции», а уже в начале августа того же года - аннулировала действие лицензий.

В начале сентября 2009 года общее собрание акционеров ФГ «Страховые традиции» приняло решение о прекращении деятельности страховщика с последующей его ликвидацией.

Справка УНИАН. ФГ «Страховые традиции» была основана в 2002 году. Компания имела лицензии на предоставление услуг по 29 видам страхования юридических и физических лиц.