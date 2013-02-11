Госдолг Украины к концу года составит 38,5% ВВП – проспект эмиссии евробондов

Объем государственного долга Украины по итогам 2013 года составит 38,5%, говорится в проспекте эмиссии евробондов Украины, переданном УНИАН.

«В динамике долг Украины в 2011 году составил 35,9% ВВП, в 2012-м – 36,8% ВВП, а в 2013-м, по ожиданиям правительства, вырастет до 38,5% ВВП». При этом общий долг и гарантированный долг вырос почти вдвое – с 18,5 млрд долларов в 2008 году до 38,6 млрд долларов по состоянию на 31 декабря 2012 года», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 31 декабря 2012 года государственный внешний долг составил 26,1 млрд долл., государственный внутренний долг – 23,8 млрд долл., гарантированный государством долг - 14,5 млрд долл. В гривневом эквиваленте государственный внутренний долг составил 190,3 млрд грн, государственный внешний долг – 208,8 млрд грн, гарантированный государством долг – 116,3 млрд грн. Таким образом, общая сума государственного долга за 2012 год выросла на 8,9%. Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,4 трлн грн.

На 31 декабря 2011 года общая сумма государственного долга составляла 59,2 млрд долл., в том числе внешний прямой долг - 24,5 млрд долл., внутренний прямой долг - 20,2 млрд долл., гарантийные обязательства – 14,5 млрд долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Внешний долг Украины в 2013 году вырастет до 80-82% ВВП – эксперт