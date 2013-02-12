Риски замедления роста мировой экономики с конца 2012 года снизились - Moody's

Риски ухудшения экономической ситуации в мире ослабли с конца 2012 года, однако восстановление роста экономики во многих странах будет медленным, сообщает международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в своем прогнозе развития мировой экономики на 2013-2014 годы.

"На фоне предотвращения экономического краха в США, который мог вызвать так называемый "фискальный обрыв", ослабления финансовых стрессов в еврозоне и увеличивающихся признаков того, что ключевые развивающиеся рынки смогли избежать резкого снижения экономических показателей, Moody's полагает, что в настоящее время потенциальных препятствий на пути восстановления мировой экономики стало меньше", - говорится в документе, пишет ПРАЙМ.

По прогнозам Moody's, незначительное восстановление экономики можно ожидать лишь в странах, входящих в "большую двадцатку". В 2013 году рост ВВП стран G20, по мнению аналитиков агентства, составит приблизительно 2,9%, в 2014 году - 3,3%.

Экономика США в текущем году продемонстрирует рост, в то время как в еврозоне будет наблюдаться стагнация.

"Бюджетная консолидация будет по-прежнему негативно влиять на совокупный спрос и доверие, частный сектор все еще опасается рисковать, что затрудняет рост занятости и объема инвестиций. Кроме того, необходимо дальнейшее восстановление баланса во многих странах с формирующимися рынками на фоне слабых перспектив внешнего спроса", - считает старший вице-президент Moody's по макрофинансовому анализу Колин Эллис.

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