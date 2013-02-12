Янукович поручил Азарову разработать механизм "налогового" сотрудничества с бизнесом

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову проработать вопрос создания действенного механизма сотрудничества между Кабинетом министров, представителями объединений предпринимателей и международными финансовыми организациями для совершенствования администрирования налогов и сборов в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, поручение направлено на улучшение инвестиционного климата в Украине и налаживание постоянного конструктивного диалога государственных органов с представителями бизнеса.

Также данным документом правительству поручается проработать вопрос учреждения института уполномоченного лица по вопросам представительства и защиты прав и интересов субъектов ведения хозяйства в Украине.