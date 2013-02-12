В ближайшее время возможно укрепление евровалюты - Forex club

Несмотря на пустой экономический календарь, напряжение на рынках растет - «валютные войны» давно не миф, и на грядущей встрече «Большой двадцатки» об этом могут заговорить открыто, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Учитывая, каким единым фронтом встали представители ЕС-17 в защиту текущих уровней «непереоцененного» евро, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евровалюта может в ближайшее время укрепиться.

GBP/USD остается слабым звеном: разговоры о том, что инфляционный отчет поставит точку в росте пары, не лишены оснований. На текущий момент пара находится вблизи сильной поддержки. Слабые показатели инфляции могут помочь пробить нижнюю границу, и пара нацелится к отметке 1,5540.