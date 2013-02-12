НАЦБАНК В 2012 ГОДУ СОКРАТИЛ АКТИВЫ ПОЧТИ НА 6% – ДО 399 МЛРД ГРН

Национальный банк Украины в 2012 году сократил активы на 5,85% – до 399,06 млрд грн, сообщил регулятор.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте снизились в прошлом году на 40,31% – до 60,55 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – на 13,36%, до 129,39 млрд грн, авуары НБУ в специальных правах заимствования – на 48,95%, до 73 млн грн. Монетарное золото выросло в 2012 году на 13,89% – до 9,18 млрд грн, ценные бумаги Украины – на 37,63% – до 104,57 млрд грн, кредиты банкам и другим заемщикам – на 7,84% – до 65,05 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ – на 0,14%, до 16,85 млрд грн.

Обязательства НБУ за отчетный период сократились на 6,17% – до 316,13 млрд грн, в том числе банкноты и монеты в обороте выросли на 6,31% – до 222,79 млрд грн, обязательства перед МВФ сократились на 27,41% – до 55,76 млрд грн.

Уставный капитал НБУ в 2012 году оставался на уровне 100 млн грн, собственный капитал сократился на 4,61% – до 82,93 млрд грн, резервы переоценки активов и обязательств – на 37,42% – до 47,95 млрд грн, общие и другие резервы выросли в 5,6 раз – до 34,88 млрд грн.

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