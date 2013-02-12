Торги на межбанке во вторник открылись котировками 8,1075/8,1145 грн/долл.

Во вторник, 12 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1075/8,1145 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2686/0,2690, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8415/10,8525. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3374/1,3376 (понедельник — 1,3356/1,3358).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1065/8,1165, к 12:00 сузился спрэд – 8,1070/8,1130. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1095/8,1130 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8260/10,8430, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8590/10,8710. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8665/10,8750.