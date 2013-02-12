Налоговики в январе легализировали труд 5 тыс. неоформленных работников

Сотрудники Министерства доходов и сборов в январе 2013 года легализировали труд порядка 5 тыс. нанятых работников, которые работали без оформления трудовых соглашений со своими работодателями, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Согласно сообщению, нарушители уплатили в бюджет около 1 млн грн налогов на доходы физических лиц. При этом общий объем доначислений налога на доходы физических лиц, включая штрафные санкции, составил в январе 24 млн грн.

«По статистике Министерства доходов и сборов, во время проверок предприятий, которые выплачивают зарплату и другие доходы физическим лицам, нарушения устанавливаются в 9 случаях из 10», - сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году работники налоговых органов легализировали труд 96 тыс. нанятых работников, обеспечив уплату в бюджет 19 млн грн налога на доходы физических лиц. В целом, объем штрафов за такие нарушения и начисления налога на доходы физических лиц в 2012 году составили 337 млн грн.