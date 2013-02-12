Доля иностранного капитала в украинских банках в 2012 году сократилась до 39,5%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, за 2012 год количество банков с иностранным капиталом на изменилось, и на конец года составляло 53 банка из 176 зарегистрированных. Также не изменилось количество банков со 100%-ным иностранным капиталом – 22.

В сообщении указывается, что совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в 2012 году вырос на 1,9% – до 175,204 млрд грн, регулятивный капитал на 0,3% – до 178,909 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, за 2011 год доля иностранного капитала в украинской банковской системе увеличилась на 1,3 п.п. – до 41,9%.

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