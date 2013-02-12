Азаров ожидает позитивного результата переговоров с МВФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров ожидает позитивного результата переговоров с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вторник, 12 февраля, в ходе встречи с представителями компаний, работающий в IT-отрасли.

«Сегодняшний разговор, который шел с руководителем миссии МВФ, также настраивает нас на позитивный результат», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что в ходе сегодняшней встречи с представителями миссии МВФ обсуждался широкий круг вопросов экономического характера.

«Только что завершились у меня переговоры с миссией МВФ. Мы обсудили перспективы развития, в том числе и мировой экономики, и, естественно, экономики Украины, и пришли, в общем-то, к общему выводу, что необходимы очень серьезные усилия для того, чтобы выйти на те запланированные 3-3,5% (ВВП - УНИАН), а может быть чуть больше, темпов экономического развития», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, которая работала в Украине с 29 января, завершила переговоры с представителями органов власти в Украине и продолжит изучать вопрос о возможности предоставления Украине кредита.

Как сообщил журналистам 12 февраля пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко, во вторник премьер-министр Украины Н.Азаров провел встречу с представителями миссии, которые отметили прогресс в переговорном процессе.

“Представители миссии отметили заметный прогресс в обсуждении вопросов. Сейчас миссия в Вашингтоне продолжит работу на техническом уровне и будет готовить следующий раунд переговоров”, - сказал В.Лукьяненко.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

В начале февраля первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью телеканалу «Украина» сообщил, что Украине, возможно, удастся достичь договоренности с Международным валютным фондом о получении нового кредита уже до марта.

По словам С.Арбузова, Украина по новой программе ожидает получить по кредиту стэнд-бай 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.