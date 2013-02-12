Прасолов: меморандум о сотрудничестве с МВФ будет готов к подписанию в конце марта

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов прогнозирует, что меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом по предоставлению кредита будет готов к подписанию в конце марта 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вторник, 12 февраля, в комментарии журналистам.

Министр также сообщил, что до конца марта т.г. Украину посетит техническая миссия МВФ для обсуждения ряда вопросов.

«Я думаю, что сейчас миссия (работавшая в Украине с 29 января по 12 февраля - УНИАН) вернется в Вашингтон. Она поработает с тем материалом и с теми вопросами, которые мы поставили перед миссией. И я думаю, что через какое-то время, достаточно скоро, приедет еще одна техническая миссия по некоторым темам, которые мы еще решили дообсудить. И потом, насколько я понял, может быть во второй половине марта или к концу марта, приедет еще миссия, и мы будем двигаться более подготовленно с обеих сторон для написания соответствующего меморандума и будем готовить его к подписанию», - сказал И.Прасолов.

Он также отметил, что в ходе переговоров с находящейся в Украине миссией МВФ был достигнут некоторый «прогресс» по вопросу макропоказателей.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

В начале февраля первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью телеканалу «Украина» сообщил, что Украине, возможно, удастся достичь договоренности с Международным валютным фондом о получении нового кредита уже до марта.

По словам С.Арбузова, Украина по новой программе ожидает получить по кредиту стэнд-бай 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ: историческая миссия для Украины