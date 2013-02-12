Прасолов надеется, что Украина и ЕС найдут компромисс по вопросу таможенных пошлин

Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов надеется, что в ближайшее время Украина и Европейский Союз найдут компромисс по вопросу пересмотра таможенных пошлин в рамках ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Сегодня-завтра в Брюсселе будут проходить переговоры о том, как мы будем работать в направлении согласования этой 371-й тарифной линии... Я думаю, что мы найдем компромисс с Европейским Союзом и думаю, что у нас все будет нормально», - сказал И. Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в ближайшее время намерены договориться о сокращении перечня позиций для дальнейших двусторонних переговоров, которые Киев заявил для пересмотра импортных пошлин при торговле со странами ВТО.

Суть компромисса, который ожидается достичь, заключается в том, что стороны из перечня позиций определят группу основных, и именно по ней начнут непосредственно переговоры, сообщил УНИАН источник в правительстве.

Напомним, Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение 3-х месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение 2-х месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку это может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Президент Литвы Даля Грибаускайте 6 февраля заявила, что инициатива Украины по поводу пересмотра пошлин может стать препятствием для подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ, которое ожидается в ноябре 2013 г.

На переговоры по пересмотру пошлин получены 32 заявки от: Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Эквадора, Европейского Союза, Египта, Индии, Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Сальвадора, США, Турции, Уругвая, Хорватии, Шри-Ланки, Швейцарии и Японии.