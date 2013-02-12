Глава Миндоходов изучит опыт Великобритании в сфере объединения налоговой и таможенной служб

Глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко намерен в ближайшее время посетить Великобританию с целью изучения опыта объединения налоговой и таможенной служб, который считается самым удачным и передовым в Европе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на результаты встречи министра Александра Клименко с послом Великобритании в Украине Саймоном Смитом.

Как сказано в сообщении министерства, в рамках визита А.Клименко изучит опыт внедрения индивидуального подхода к налоговому контролю, который базируется на диалоге между ведомством и плательщиком, проведет консультации относительно транфертного ценообразования, обговорит возможности оптимизации и переквалификации кадрового состава.

Отдельное внимание делегация Миндоходов, сказано в сообщении, уделит работе британской информационной системы, которая является мощным инструментом в борьбе с уклонением от уплаты налогов, а также проанализирует особенности этой системы с целью внедрения ее лучших достижений в Украине.

В рамках визита запланирована встреча министра А.Клименко в руководством ЕБРР. Стороны, как предполагается, обсудят ожидания инвесторов в сфере усовершенствования работы налоговой и таможенной системы, обговорят пути улучшения инвестиционного климата в Украине и мероприятия, предпринимаемые украинским правительством для поддержки и защиты прав инвесторов и бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Указом Президента Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной служб было создано Министерство налогов и сборов, которое возглавил А.Клименко. Концепция работы нового министерства сейчас прорабатывается с привлечением как сотрудников двух служб, так и украинских ученых, а также международных экспертов.