Сумма операций с использованием платежных карт в 2012 году выросла почти на 29%

Сумма операций с использованием платежных карт в 2012 году выросла на 28,7% - до 741,48 млрд грн, сообщает Национальный банк на официальном сайте.

Согласно сообщению, в 2012 году сумма операций с платежными картами по безналичным платежам выросла в 2 раза - до 91,58 млрд грн, по получению наличности - на 22,7%, до 649,90 млрд грн. Количество операций с использованием платежных карт выросло на 22,6% - до 1 073 млн шт., в т.ч. по безналичным платежам - на 62,6% - до 348 млн шт., по получению наличности - на 9,7%, до 725 млн шт.

Количество платежных карт, эмитированных украинскими банками в 2012 году, выросло на 20,6%, или на 11 933 тыс. шт., до 69 826 тыс. шт. В том числе количество активных карт (по которым проводятся транзакции) снизилось на 1 744 тыс. шт. - до 33 106 тыс. шт. Количество держателей платежных карт выросло на 9 160 тыс. чел. - до 44 339 тыс. чел., количество банкоматов - на 3 155 шт., до 36 152 шт. Общее количество платежных терминалов за год выросло на 39 184 шт. - до 162 724 шт., в том числе выросло количество торговых терминалов - на 39 223 шт. - до 133 964, и сократилось количество банковских - на 39, до 28 760. Количество импринтеров сократилось в 3 раза - до 5 506 шт. Количество банков - участников карточных платежных систем в 2012 году не изменилось и составляет 142.

Большинство выпущенных банками карт по видам носителей информации (94,4%) - карты с магнитной лентой. 75,6% карт, или 25 029 тыс. шт., - с дебетовой функцией, 24,4%, или 8 077 тыс. шт. - с кредитной.

Лидерами по объему выпущенных карт и количеству банкоматов являются «ПриватБанк» (35,84 млн карт в обороте, 16,25 млн активных карт, 14 879 банкоматов), «Ощадбанк» (10,18 млн карт в обороте, 2,93 млн активных карт, 1 937 банкоматов) и «Райффайзен Банк Аваль» (4,04 млн карт в обороте, 2,85 млн активных карт, 3 423 банкомата).

В разрезе регионов Украины наибольшее количество выпущенных платежных карт приходится на Днепропетровскую область (12,0 млн шт. в обороте и 3,4 млн шт. активных карт), г. Киев (8,8 млн шт. в обороте и 4,4 млн шт. активных карт) и Донецкую область (6,3 млн шт. в обороте и 3,2 млн шт. активных карт).

Как сообщал УНИАН, общая сумма операций с платежными картами в Украине в III квартале 2012 года составила 198,481 млрд грн (во II квартале - 177,182 млрд грн, в I квартале - 151,128 млрд грн), в том числе объем безналичных операций составил 25,416 млрд грн, операций по снятию наличности - 173,065 млрд грн.