На межбанке торги закрылись котировками 8,10/8,11 грн/долл.

Во вторник, 12 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1075/8,1145, к 12:00 сузился спрэд 8,1090/8,1120. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1085/8,1120 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2686/90, к 12:00 цены поднялись 0,2688/92. К закрытию цены достигли максимума 0,2694/98. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,0900 (-0,0325).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3374/76, а к 15:00 выросли 1,3433/35. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8415/10,8525, к 12:00 цены ушли вверх 10,8550/10,8630. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9000/10,9085.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1065/8,1165, к 12:00 сузился спрэд 8,1070/8,1130. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1095/8,1130 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8260/10,8430, к 12:00 цены ушли вверх 10,8590/10,8710. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8665/10,8750.