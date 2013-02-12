Банки в 2012 году сократили объем просроченной задолженности

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5%, или 6,772 млрд грн, — до 72,52 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в 2011 году объем просроченной задолженности по кредитам сократился на 6,6%, или 5,559 млрд грн.

Также сообщается, что доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в 2012 году сократилась на 0,71 п.п. - до 8,89%.

В 2012 году украинские банки уменьшили объем предоставленных кредитов на 8,5%, или 9,99 млрд грн, — до 815,327 млрд грн. При этом в 2011 году объемы кредитования выросли на 9,3%, или 70,3 млрд грн.

По информации Нацбанка, снижение в 2012 году объемов предоставленных банками кредитов произошло в основном за счет уменьшения кредитования физических лиц на 7,4%, или 12,9 млрд грн, — до 161,775 млрд грн. В то же время объемы кредитования юрлиц выросли на 4,9%, или 28,3 млрд грн, — до 609,202 млрд грн.

В 2012 году банки уменьшили объемы долгосрочных кредитов на 7,6%, или 32,3 млрд грн, — до 394,246 млрд грн против роста данного показателя на 1,5%, или 6,4 млрд грн, в 2011 году.

В 2012 году банки увеличили вложения в ценные бумаги на 9,8%, или 8,62 млрд грн, - до 96,34 млрд грн. Объемы резервов под активные операции сократились на 10,5%, или 16,6 млрд грн, - до 141,319 млрд грн против роста на 6,1% в 2011 году.

Обязательства банков в 2012 году выросли на 6,6%, или 59,08 млрд грн, — до 957,872 млрд грн. При этом средства юрлиц выросли на 8,8%, или 16,34 млрд грн, — до 202,550 млрд грн (из них срочные — 92,786 млр грн), средства физлиц — на 18,9%, или 57,798 млр грн, — до 364,003 млрд грн (из них срочные — 289,129 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Общие активы банков в 2012 году выросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, при этом в структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%.

Украинские банки по итогам 2012 года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году .

По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.