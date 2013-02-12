Минфин привлек 92 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 12 февраля

Министерство финансов Украины во вторник, 12 февраля, привлекло в государственный бюджет 92,013 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, Минфин удовлетворил 6 и 8 заявок, поданных на приобретение 2-летних валютных госбумаг, доходность установлена на уровне 8,1%.

В то же время министерство оставило неудовлетворенными 1 заявку (на сумму 50 млн грн) на гривневые бумаги со сроком обращения 1 год, 1 заявку (объемом 10 млн грн) на 3-летние гривневые ОВГЗ и 1 небольшую заявку (объемом 30 тыс. долл.) на 3-летние валютные госбумаги.

Индексированные трехлетние ОВГЗ инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин 5 февраля привлек в госбюджет 159,98 млн грн и 76,42 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Минфин в феврале 2013 года планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ.

Согласно графику на текущий месяц, аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 февраля.

Справка УНИАН. По состоянию на 12 февраля объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 199,142 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 114,898 млрд грн, в собственности банков - 70,461 млрд грн, нерезидентов - 4,984 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.