Украина в этом году ожидает от ЕС 610 млн евро финансовой поддержки

В 2013 году Украина ожидает получить финансовую поддержку в размере 610 млн евро в рамках сотрудничества с Европейским Союзом, сообщает правительство Украины в проспекте эмиссии еврооблигаций, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно проспекту, уже завершены предварительные переговоры и подписан текст меморандума о сотрудничестве, кредитное соглашение на получение займа в 610 млн евро разработано и согласовывается сторонами.

Финансирование будет предоставлено для поддержания стабильности украинской экономики. Получение займа ожидается отдельными траншами (100 млн евро, 10 млн евро, а также 2 транша по 250 млн евро) сроком на 5 лет. Каждый транш будет получен независимо от оплаты предыдущего транша по срокам выплаты. Процентная ставка по отдельным траншам будет устанавливаться за время пользования средствами на основании стоимости финансирования ЕС для Украины. До выдачи каждого транша Еврокомиссия вместе с представителями МВФ будет оценивать выполнение реформ в Украине, предусмотренных в меморандуме о сотрудничестве.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Киеве работали представители Европейского Союза. Дискуссии касались приоритетов на 2014-2017 годы, которые являются первой частью следующего финансового периода ЕС. Национальная программа помощи Евросоюза Украине на текущий период (2007-2013 годы) достигнет приблизительно 1 млрд евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Цена транзита газа через Украину в этом году составит 3,1 долл.

Госдолг Украины к концу года составит 38,5% ВВП – проспект эмиссии евробондов