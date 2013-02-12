Украина и Германия планируют создать совместную торгово-промышленную палату

Украина и Германия намерены создать совместную торгово-промышленную палату (ТПП) для расширения торгово-экономическое партнерство, укрепления сотрудничества деловых кругов двух стран, защиты немецких инвесторов и привлечению инвестиций в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, тему создания украинско-немецкой ТПП обсудили 11 февраля в Киеве министр экономразвития Украины Игорь Прасолов и посол ФРГ в Украине Кристоф Вайл.

"Правительство прилагает значительные усилия к существенному улучшению инвестиционного климата в Украине», - отметил И.Прасолов.

Он подчеркнул, что Украина заинтересованы в углублении украинско-немецких отношений, заимствовании немецкого опыта, новейших технологий, увеличении объемов немецких инвестиций, необходимых для реализации начатых в Украине реформ.

"Мы открыты к диалогу и будем делать все для укрепления экономических, торговых и деловых отношений между нашими странами", - отметил И.Прасолов.

В свою очередь, К.Вайл сообщил, что в ближайшее время немецкая сторона направит на рассмотрение проект соответствующего соглашения о начале деятельности украинско-немецкой торгово-промышленной палаты.

Он выразил уверенность, что работа украинско-немецкой ТПП начнется уже в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, Украина и Германия в конце 2012 года намеревались принять меры для достижения в скором времени докризисного уровня товарооборота порядка 10 млрд евро.