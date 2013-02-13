Нелегальный отток капитала из России составил 211,5 млрд долл. за последние 18 лет - GFI

Незаконный отток капитала из России составил как минимум 211,5 млрд долл. с 1994 года (самые ранние доступные данные по России) по 2011 год, подсчитали в исследовательской организации Global Financial Integrity (GFI).

«У России серьезные проблемы с нелегальными финансовыми потоками, - заявил глава GFI Раймонд Бейкер. - Сотни миллиардов долларов, которые могли быть потрачены на здравоохранение, образование и инфраструктуру, потеряны. В то же время, более половины триллиона долларов незаконно поступили на территорию России на финансирование преступлений и коррупции».

Цифры нового исследования, на первый взгляд, расходятся с предыдущими докладами GFI. Так, в докладе 2011 года говорилось, что только с 2000 года по 2008 год из России было вывезено 427 млрд долл. Это не ошибка, а смена системы подсчета, поясняют в организации.

Если использовать систему подсчета Всемирного банка, пишет GFI, которая включает как декларируемый, так и недекларируемый отток, получается 782 млрд долл. нелегального оттока капитала за 1994-2011 годы.

Но эта цифра может включать некоторое количество законных операций. Сколько из задокументированных, но подозрительных операций были все-таки легальными, GFI обещает подсчитать в следующем докладе.

Новая система включает только «грязный» отток, и он составляет 211,5 млрд долл. Это те деньги, которые не проходят ни по каким документам. «Этот отток представляет собой доход от преступлений, коррупции, ухода от налогов», - поясняют авторы доклада.

Незаконный приток капитала в это же время в Россию составил 552,9 млрд долл. В основном это отмывание денег под видом торговли. В последние годы (2009—2011) на первое место и среди получателей, и среди источников российских прямых иностранных инвестиций вышел Кипр. Только в 2011 году Россия получила от Кипра 128,8 млрд долл. прямых инвестиций. Это в 5,6 раза больше, чем ВВП Кипра (23 млрд долл.). «Официальные прямые иностранные инвестиции просто отражают кругооборот предварительно незаконно выведенных из России на Кипр средств», — считает автор исследования Дев Кар. Он называет Кипр главной прачечной российского криминала.

Незаконные приток и отток капитала обеспечивают существование теневого сектора экономики России. Теневая экономика, которая включает контрабанду наркотиков, торговлю оружием и торговлю людьми, оценивается в 46% ВВП России за период исследования.

И теневой сектор продуцирует все новые нелегальные финансовые потоки. Кар называет это «эффектом снежного кома», в соответствии с которым теневая экономика и незаконные потоки «будут продолжать расти все более быстрыми темпами, пока этому не помешают политические меры и институты», передает Газета.RU.