Госдолг Японии к концу марта достигнет рекордные 10,9 трлн долл. На каждого японца - 84 тыс. долл.

Государственный долг Японии к концу нынешнего финансового года, который заканчивается 31 марта, составит 1,016 квадриллиона иен (10,9 триллиона долларов), сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство финансов.

В конце декабря прошлого года долг превысил рекордный рубеж в 997 триллионов иен (10,7 триллиона долларов). Таким образом, при пересчете на 127-миллионное население страны, долг каждого японца составляет 7,8 миллиона иен (около 84 тысяч долларов). Только за последний квартал 2012 года госдолг вырос на 13 триллионов иен (139 миллиардов долларов), передает РИА "Новости".

Правительство Синдзо Абэ, пришедшее к власти в конце прошлого года, намерено оздоровить финансовое состояние страны и придать импульс экономике. В новом финансовом году правительство рассчитывает по крайней мере не увеличивать нагрузку на печатный станок: эмиссия государственных ценных бумаг составит 42,85 триллиона иен (460 миллиардов долларов), что незначительно меньше объемов предыдущего года, когда эмиссия составила 44 триллиона иен (473 миллиардов долларов).

Читайте также:

Япония потратит 116 млрд долл. на стимулирование экономики