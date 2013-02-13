Статданные из США могут обвалить доллар, велика также вероятность отката пары USD/JPY - эксперт

Вероятность отката пары USD/JPY в район 92,30 в ближайшие дни достаточно велика, а пара GBP/USD все еще слаба и резко реагирует на разговоры по поводу инфляционного отчета и планов Банка Англии, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, 13 февраля дилемма будет разрешена: если прогнозы окажутся не настолько пессимистичными, то пара GBP/USD способна вернуться в район 1,58. Однако, если показатели совпадут с ожиданиями рынка, возможен небольшой откат вверх, не выше уровня 1,5720.

Важной для рынка станет публикация отчета по розничным продажам США, так как может наиболее адекватно отразить реакцию населения на повышение налогов, произошедшее с 1 января текущего года. Если уровни окажутся ниже прогнозируемых, то это вызовет ослабление USD.

По оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, на этом фоне пара EUR/USD может укрепиться у отметки 1,3540 после прорыва 1,35.