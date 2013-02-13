Таможня разъяснила, как можно перевозить через границу банковские металлы

В Киевской региональной таможне напоминают, что перемещение гражданами банковских металлов через таможенную границу разрешается лишь при условии письменного декларирования таможенному органу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской региональной таможни, к банковским металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы высших проб в соответствии с мировыми стандартами. Металлы могут быть в слитках и порошках, которые имеют сертификат качества.

К банковским металлам относятся также монеты из драгоценных металлов с пробами для отечественных монет не ниже : для золота – 995, для серебра – 999, для платины и палладия – 999,5. Для иностранных монет из драгоценных металлов пробы должны быть не ниже : для золота – 900, для серебра – 925, для платины и палладия – 999. Обращаем внимание, что монеты с указанными пробами относятся к банковским металлам независимо от того являются ли они средством платежа на территории Украины или нет.

Также в таможне отмечают, что монеты Украины из драгоценных металлов с низшими пробами перемещаются через таможенную границу Украины согласно порядку, установленному для перемещения наличности. Физическое лицо (резидент и нерезидент) имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины банковские металлы весом, не превышающим 500 г, в виде слитков и монет на условиях письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

Физическое лицо (резидент и нерезидент) имеет право вывозить за пределы Украины банковские металлы весом, превышающим 500 г, в виде слитков и монет на основании индивидуальной лицензии на вывоз за пределы Украины банковских металлов и при условии письменного декларирования таможенному органу.

Лицензию выдает территориальное управление Национального банка по месту жительства физического лица, сообщили в пресс-службе Киевской региональной таможни.