Евро на открытии межбанка продолжает расти

В среду, 13 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1085/8,1135 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2698/0,2702, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9130/10,9215. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3451/53 (вторник – 1,3374/76).

Во вторник, 12 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1075/8,1145, к 12:00 сузился спрэд 8,1090/8,1120. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1085/8,1120 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8415/10,8525, к 12:00 цены ушли вверх 10,8550/10,8630. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9000/10,9085.