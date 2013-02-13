Как правильно взять банковский кредит наличными...

Почти 90% годовых - именно такая максимальная процентная ставка, по данным сайта Prostobank.ua, была зафиксирована в январе у чемпиона среди украинских банков по выдаче быстрых, но дорогих кредитов - “Дельта Банка”. Разумеется, такой цифры вы не найдете ни в одном банковском рекламном буклете. Чтобы не оказаться должным банку больше, чем вы можете заплатить, внимательно прочитайте условия кредитного договора и сразу требуйте от банка полного расчета суммы оплаты по кредиту.

В наше время получить кредит наличными можно довольно просто и на любые цели. Пожалуй, самое сложное – это выбрать банк. Ведь финансовые учреждения наперебой рекламируют «самые низкие процентные ставки», «кредиты без залога», «кредит за час» и прочие заманчивые предложения. Однако на деле такие обещания оказываются не более, чем трюком для заманивания очередного клиента.

Как показали расчеты экспертов компании “Простобанк консалтинг”, только за прошлый год ставки по кредитам наличными установили рекорд, подорожав в 1,5 раза. Так, если в январе 2012 можно было взять кредит наличными на пять лет под 36,7% реальных годовых в среднем по рынку, то уже в декабре банки соглашались кредитовать в среднем под 52,3% реальных годовых. А у некоторых банков можно легко и просто взять кредит, но уже под фантастические 88% годовых - такая реальная кредитная ставка у лидера самых дорогих кредитов “Дельта Банка”.

ТОП-5 самых дорогих кредитов украинских банков (по данным сайта Prostobank.ua):

Банк Срок кредитования Максимальная ставка Сумма кредита Дельта Банк 1-3 года 87,92 30000 АктаБанк 1-2 года 75,69 5000 Альфа-Банк 1-3 года 64,22 200000 ВТБ Банк 1-3 года 62,97 50000 Platinum Bank 1-3 года 53,06 10000

Конечно, любой эксперт “правильного” кредитования скажет, что если это не вопрос жизни и смерти, то “быстрые кредиты” лучше не брать. Тем более, у банка, с которым тебя не связывают многолетние брачные узы. Но если уж очень хочется, или сложились обстоятельства, когда действительно срочно нужны наличные, не пожалейте времени на тщательное изучение предложений банков.

На что же нужно обращать внимание, чтобы избежать расставленных банками ловушек, загоняющих нас в непосильные финансовые обязательства?

Узнайте, какова реальная процентная ставка.

Заманчивые обещания банков занять денег практически бесплатно - не более, чем рекламный ход. Вам обещают 0,0001% годовых, а потом оказывается, что реальные проценты, которые банк заработает на клиенте, - больше 80% годовых. Поэтому начинайте разговор с сотрудником банка с просьбы предоставить полный расчет переплат по кредиту той суммы, которую вы планируете получить. Если банкиры находят массу причин не называть конкретной суммы переплат, с таким банком сотрудничать будет слишком рискованно.

Спросите все о “хитрых” комиссиях.

По кредитам наличными банки берут кроме процентов, как правило, единоразовую комиссию (до 25% суммы кредита) и ежемесячную плату по кредиту (от 1,15 до 3%). Хитрость в том, что зачастую ежемесячные платежи взимаются не с остатка кредитной задолженности, а с суммы всего кредита. Встречаются и такие банки, которые не включают комиссию в ежемесячный платеж, а требуют ее заплатить в конце срока действия договора, не всегда предупреждая об этом заранее. Поэтому потребуйте от банка четкого указания всех комиссий, желательно в виде документа с печатью.

Не “попадите” на штрафы.

О штрафах за опоздание с погашением кредита вообще разговор особый. Размер штрафных санкций даже за день опоздания с погашением иногда оказывается равным сумме неоплаченного взноса. Еще одна хитрость в том, что штраф автоматически списывается с платежа клиента и “загоняет” его в следующую просрочку и штрафы, и так до бесконечности. Перед подписанием кредитного договора попросите банкиров показать, где именно в договоре указаны размеры штрафных санкций и как их избежать.

Узнайте, сможете ли свободно погашать кредит.

Еще один важный вопрос, который нужно обязательно выяснить до получения кредита в банке, - способ погашения и цена за эту операцию. Например, ряд банков вводят комиссию за погашение кредита через собственные кассы (10 гривень за каждый платеж добавляет банку немалые доходы). А бесплатные способы - через терминалы, почту могут оказаться потенциально опасны штрафами - сумма платежа через терминал или почту зачисляется на счет не в день внесения, а в течение одного и даже трех дней. Если у банка нет безоговорочной услуги бесплатного погашения кредита, а его отделения сложно найти на карте города, лучше выбрать другой банк.

Ищите разумную альтернативу.

Как правило, быстрым и легким кредитам всегда можно найти альтернативу среди множества других услуг банков. К примеру, те же американцы всевозможные кредиты получают на кредитную карточку. С одной стороны, это удобно - потратить кредит можно когда угодно, а платить - только за время, в течение которого пользовался деньгами. Кроме того, по расчетам “Простобанк консалтинг”, средняя ставка по кредитам на карточки в Украине составялет 38% годовых, а с учетом широко распространенного бесплатного периода пользования кредитом, и того меньше.

Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.