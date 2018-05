«ПриватБанк» стал лидером рынка банковского пенсионного обслуживания по итогам 2012 года и каждый пятый украинский пенсионер получает пенсию через его учреждения, сообщает банк на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении, с помощью пенсионных карт и счетов «ПриватБанка» получают пенсию 2,6 миллиона человек, или каждый третий пенсионер, пользующийся такими услугами банков (по данным Пенсионного фонда Украины, свою пенсию через банковские учреждения получают 6,9 миллионов пенсионеров, а общая численность пенсионеров в Украине составляет 13,6 млн чел.).

Согласно сообщению, больше всего клиентов пенсионной программы «ПриватБанка» в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Пенсионеры являются одними из самых активных пользователей банковских электронных сервисов - через интернет-банк Приват24 оплачивают счета больше 300 тысяч пенсионеров, а регулярными платежами пользуется каждый третий пенсионер - клиент банка.

Как сообщает банк, пенсионная карта или счет оформляются бесплатно, на остаток средств начисляется доход 10% годовых. Оплата коммунальных платежей, снятие наличных в банкоматах «ПриватБанка», а с начала февраля - и других банков, для пенсионеров проводится без взимания комиссии. Пенсионеры получают скидки и бонусы в сети партнеров банка «Бонус+» при расчетах картой в торговых точках и аптеках.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финучреждением страны по объему активов. На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн. Согласно ежегодному рейтингу world's Best Banks 2012 британского финансового журнала The Banker, «ПриватБанк» был признан лучшим украинским банком и одним из лучших банков мира. Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка).