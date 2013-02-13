Брюссель. ЕС и США начинают переговоры по унификации торговых правил.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в совместном заявлении президента США Барака Обамы, президента Европейского Совета Германа Ван Ромпоя и президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, распространенном сегодня.

“Мы, лидеры Соединенных Штатов и Европейского Союза, рады объявить, что, базируясь на рекомендациях рабочей группы высокого уровня ЕС-США по вопросам занятости и роста..., Соединенные Штаты и Европейский Союз будут инициировать внутренние процедуры, необходимые для начала переговоров о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве”, - говорится в заявлении.

Цель такого партнерства, как уточнили в пресс-службе Еврокомиссии, заключается не только в уменьшении торговых тарифов и открытии рынков инвестиций, услуг и государственных закупок, но и в унификации технических стандартов.

Стороны ожидают, что новое соглашение даст возможность увеличить ВВП ЕС на 0,5%, а ВВП США - на 0,4% к 2027 году.