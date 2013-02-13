Украина и Туркменистан намерены открыть свои торговые дома в столицах двух стран, заявил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим туркменским коллегой.

"Сегодня мы достигли договоренности о создании торгового дома Украины в Ашгабаде и торгового дома Туркменистана в Киеве, которые станут важным двусторонним механизмом в торгово-экономической сфере", - сказал В.Янукович.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, уровень торговли и объем инвестиций между двумя странами должен соответствовать достигнутому высокому уровню активности в политической сфере и в этом же направлении должна работать украинско-туркменская комиссия по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в среду проводят двусторонние переговоры в Ашхабаде. Ожидается, что также состоятся переговоры в расширенном составе.

В состав украинской делегации входят вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, министр иностранных дел Леонид Кожара, министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник и другие. После переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.

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