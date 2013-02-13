Межбанк в среду закрылся котировками 8,1125/8,1165 грн/долл.

В среду, 13 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1085/8,1135, к 12:00 цены повысились до 8,1135/8,1170. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,1125/8,1165 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2698/0,2702, к 12:00 цены поднялись - 0,2701/05. К закрытию цены откатились к уровню 0,2700/04. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0400 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3451/53, а к 15:00 выросли до 1,3492/94.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9130/10,9215, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9335/10,9420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9590/10,9680.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1075/8,1145, к 12:00 сузился спрэд - 8,1090/8,1120. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1085/8,1120 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8415/10,8525, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8550/10,8630. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9000/10,9085.