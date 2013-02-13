Потери от действий мошенников в мире превышают 3,5 трлн долл. в год – исследование

Общая сумма потерь от действий мошенников во всем мире превышает 3,5 трлн долл. в год.

Об этом сообщили УНИАН в компании SAP, со ссылкой на результаты исследования Ассоциации специалистов по расследованию хищений и мошенничества (ACFE).

В сообщении отмечается, что по данным ACFE, в котором приняли участие специалисты из 94 стран мира, в среднем потери обычной организации в результате мошеннических действий составляют до 5% ее доходов в год.

«Экстраполируя эти данные на величину мирового валового продукта за 2011 год, можно говорить о том, что общая сумма потерь от действий мошенников во всем мире превышает 3,5 трлн долл.», - говорится в сообщении.

К злонамеренным действиям относится нецелевое использование активов организации, или присвоение, а также нецелевое использование ресурсов организации; коррупция/взяточничество; махинации с финансовой отчетностью, а именно умышленное искажение или сокрытие информации, которая должна быть достоверным образом отражена в финансовой отчетности организации. Кроме прямых финансовых потерь, злоупотребления сотрудников могут быть связаны с утечками или кражей персональных данных, и привести к репутационным рискам и нарушениям требований действующего законодательства.

Согласно сообщению, внешние аудиты позволяют выявить в среднем только 3% случаев мошенничества и не снижают потерь от злоупотреблений. Внутренние меры, направленные на снижение рисков мошенничества, являются значительно более результативными. Отсутствие внутреннего контроля было наиболее часто упоминаемым фактором более чем в 35% случаев мошенничества.

Справка УНИАН. SAP AG (Германия) - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Мировая выручка компании SAP AG по МСФО в 2011 году составила 14,23 млрд евро. Компания имеет представительства в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, численность сотрудников в СНГ превысила 800 человек.