Бизнесмены призывают ВР отклонить законопроект о внутренней торговле

Представители малого и среднего бизнеса призывают Верховную Раду не принимать законопроект о внутренней торговле, подготовленный Министерством экономического развития и торговли Украины и одобренный правительством для дальнейшего рассмотрения в парламенте, и отозвать его для доработки с участием заинтересованных сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление и обращение к властям озвучили во время пресс-конференции в Киеве руководители всеукраинской общественной организации «Союз защиты предпринимательства», Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства, Союза малых, средних и приватизированных предприятий, а также представители ряда профессиональных объединений.

По мнению предпринимателей, закон не только не устанавливает паритета интересов производителей, потребителей и торговцев, но также содержит множество юридических нестыковок и потенциальных «лазеек» для развития коррупции в торговле.

«Прежде чем принимать этот закон, стоило бы изучить чужой опыт, например той же России, где с принятием аналогичного закона о внутренней торговле цены в супермаркетах выросли на 25%. Или, скажем, опыт США, где крупные торговые сети не имеют права торговать в небольших городках», - обратил внимание сопредседатель Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства Владимир Левин, убежденный, что предлагаемая к принятию редакция законопроекта является прямым наступлением на мелкие торговые точки и в конечном счете на потребителей.

В свою очередь, глава постоянной комиссии по вопросам торговли регионального совета предпринимателей Киева Александр Красовский выразил обеспокоенность, что принятие закона может оставить без работы порядка миллиона человек по всей стране. По его словам, под ударом могут оказаться предприниматели, работающие на рынках и в продуктовых и продтоварных киосках, правила работы которых до конца не определены.

Народный депутат от оппозиционной фракции партии «УДАР» Оксана Продан заявила, что закон, как инструмент организации торговли, должен защищать интересы потребителя, а не вынуждать производителя и торговца решать свои финансовые трудности за счет конечного покупателя. Однако нынешняя редакция законопроекта, по мнению О.Продан, несет такую опасность.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2011 года Кабинет министров одобрил проект закона «О внутренней торговле» (№ 9443) для передачи его на рассмотрение Верховной Рады Украины. В парламенте он был зарегистрирован 10 ноября 2011 года. 8 февраля 2012 года представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко сообщил, что правительственный законопроект «О внутренней торговле» будет рассмотрен парламентом после доработки. В конце 2012 года в связи с избранием нового состава парламента правительство отозвало законопроект для доработки и внесения для рассмотрения Верховной Радой нового созыва.

При этом в конце января 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что необходимость принять закон о внутренней торговле назрела давно. По мнению главы правительства, на сегодняшний день в системе торговли есть ряд сложностей, которые негативно отражаются как на тех, кто предоставляет торговые услуги, так и на потребителях и товаропроизводителях. В частности, усовершенствования требует система ценообразования, расчетов в формате «производитель – реализатор». Кроме того, по словам премьера, необходимо внимательно изучить систему торговли через интернет-магазины.