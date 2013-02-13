ЕБРР представит новую стратегию по Беларуси в конце февраля

Минск. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет готов официально представить новую страновую стратегию по Беларуси в конце февраля 2013 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам 13 февраля глава представительства ЕБРР в Минске Фрэнсис Делей.

Он отметил, что на этой неделе ЕБРР завершил процедуру общественного обсуждения этого документа.

«Мы получили важные комментарии от наших акционеров и других заинтересованных представителей. Утвержденную стратегию мы надеемся опубликовать в конце февраля», - сказал Ф.Делей.

Он отметил, что в новой стратегии банк намерен поддерживать частный сектор в Беларуси и осуществлять «финансирование в капитал крупных компаний во всех отраслях экономики».

«ЕБРР видит важной задачей укрепление сотрудничества с белорусскими комбанками. Это также торговля, финансы и возможная работа в муниципальном секторе», - подчеркнул Ф.Делей.

Справка УНИАН. Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. В республике осуществляются три программы банка: программа деловых консультационных услуг (BAS), программа развития предприятий (EGP), а также программа содействия финансированию устойчивого развития энергетики в Беларуси с общим бюджетом 50 млн долл.

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