Президент Американской торговой палаты: Подпишите соглашение с ЕС, и в Украину начнут инвестировать как сумасшедшие

Хорхе Зукоски в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, каких решений ждет деловое сообщество от украинских властей и почему Украине до сих пор не удавалось заключить ни одной многомиллиардной инвестиционной сделки.

- Господин Зукоски, начался 2013 год, которые многие эксперты уже назвали едва ли не самым сложным с точки зрения экономического развития для Украины. Ведущие рейтинговые агентства снизили суверенные рейтинги страны с негативными прогнозами. Оценки экономического роста Украины Всемирного банка, Европейской бизнес-ассоциации хуже правительственных. Каков ваш прогноз, какими будут основные проблемы 2013 года?

- Основная сложность наступившего года в том, что именно в этом году украинской власти придется принимать давно оговоренные, но, тем не менее, трудные решения, которые и определят, каким будет год – сложным или простым, станет ли он в результате годом больших реформ или время будет в очередной раз упущено. Хорошая новость для экспортно-ориентированной экономики Украины заключается в том, что внешние рынки потихоньку выбираются из кризиса и демонстрируют хоть и осторожный, но рост. Положительные изменения на внешних рынках, однако, не снимают ответственности с украинских политиков, которым уже в ближайшие недели придется ответить на вопрос – с кем они и куда они ведут страну.

- Вы ожидаете таких решений уже в ближайшие недели?

- Это же очевидно. В Украине завершила работу миссия МВФ, которая вполне четко дала понять, что должно быть сделано для возобновления финансирования. И сейчас слово, скорее, за украинской стороной, а не за МВФ. Готовы ли власти сегодня принимать непопулярные меры для того, чтобы завтра появились условия для экономического роста, создания новых рабочих мест?..

- И, тем не менее, в Украине связывают большие надежды с решением миссии?

- Повторюсь: решений надо ждать не от МВФ. Решения будут, в любом случае, принимать украинские власти. И тут вопрос к правительству: идет ли оно в русле реформ, предлагаемых МВФ, или ищет альтернативные источники финансирования и действует так, как считает нужным без внешних советчиков.

- Мы прекрасно понимаем, что будет, если мы согласимся на условия МВФ. А если не согласимся?

- В сущности, без неожиданностей. Если правительству не удастся наладить диалог с МВФ, то в краткосрочной перспективе это станет серьезным вызовом для Украины. Не будем далеко ходить за примерами: две недели назад Украина разместила свои бонды под достаточно низкий процент, по сравнению с тем процентом, под который она размещала бумаги в конце 2012 года. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой – процент-то сам по себе достаточно высок! Можно взять калькулятор и посчитать, сколько нужно будет выплачивать сверх привлеченных средств.

- Каковы итоги работы Американской торговой палаты в 2012 году? Ставилось ведь сразу несколько главных задач. Все ли удалось выполнить?

- В 2012 году у нас было три приоритета – энергетическая независимость, создание условий для развития аграрного сектора и повышение национальной конкурентоспособности Украины. Это - долгосрочные цели, которые отражают наше понимание того, что есть движущей силой развития украинской экономики. Сопутствующие сферы – например, налоговая и таможенная политика, ценовое и тарифное регулирование и т.д., также нуждаются в обновлении и реформировании, так что работу в этих сферах мы ведем постоянно.

Есть и социально важные направления, где мы также видим необходимость своего участия. Например, охрана здоровья. Мы усматриваем пути решения существующих проблем, позволяющие не только развивать сферу здравоохранения как таковую, но и стимулировать развитие смежных отраслей.

Или, скажем, вопрос регулирования внутренней торговли. Не могу сказать, что мы в восторге от тех законодательных инициатив, которые предлагает правительство, хотя разделяем мысль о том, что сфера внутренней торговли должна быть приведена в порядок и избавлена от пережитков советского прошлого в части ценового регулирования. Но в остальном наша позиция следующая: закон должен балансировать интересы всех участников рынка – поставщиков, операторов розничной торговли и конечных потребителей. Нельзя защищать покупателей от продавцов и отстаивать права одних участников рынка в ущерб другим. Необходим баланс, построенный на лучшем мировом опыте.

- На днях Международный альянс интеллектуальной собственности в своем ежегодном отчете назвал Украину в числе стран, к которым должно быть обращено пристальное внимание в части защиты авторских прав. По мнению Альянса, у нас систематически нарушаются авторские права. Что может означать для Украины такой вывод? Как Вы оцениваете законодательство Украины в сфере защиты авторских прав?

- Проблема защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, несомненно, является системной и одной из наиболее существенных с точки зрения инвесторов. В данном контексте не стоит сводить ее лишь к вопросам законодательства. В поиске баланса интересов владельцев авторских прав, распространителей объектов авторского права и их потребителей находятся сейчас даже развитые страны. Мы не видим на сегодня возможностей реального усовершенствования законодательства в Украине с учетом интересов всех заинтересованных сторон, тем более что с точки зрения законодательства за последнее десятилетие было сделано немало. Пришел черед применения законов на практике.

Ситуация с непосредственным обеспечением прав интеллектуальной собственности в Украине вызывает откровенную обеспокоенность. Это - многоаспектная проблема и ее решение предусматривает принятие мер всеми заинтересованными сторонами, в том числе в партнерстве с государственными органами власти. Меры должны распространяться далеко за рамки борьбы с контрафактной продукцией или легализацией программного обеспечения и включать, скорее, формирование соответствующей образовательной и культурной среды.

Нашумевшее решение Альянса является лишь реакцией на отсутствие ощутимых изменений в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Рекомендация эта может и, скорее всего, будет иметь негативное влияние на международную репутацию Украины. Более того, страну могут ожидать и существенные финансовые последствия. Так что самое время начать в корне менять ситуацию и Американская торговая палата в Украине готова тесно сотрудничать с госорганами власти, представителями деловой, экспертной и дипломатической среды, чтобы минимизировать эти негативные последствия путем усиления надежной правоприменительной практики.

- Вы упомянули сферу охраны здоровья как особенно интересующую инвесторов. Не могу не уточнить Вашу позицию относительно проблем, с которыми сталкиваются американские фармацевтические компании, приходящие на украинский рынок. Речь идет о фундаментальных, по сути, вещах - лицензировании и контроле продукции…

- Хочу сразу отметить, что Американская торговая палата представляет интересы не только американского бизнеса. Мы представляем компании 50 стран, которые являются глобальными инвесторами в украинскую экономику. Говоря о фармацевтической отрасли, мы видим и понимаем желание украинских властей развивать фарминдустрию в Украине, дабы как можно большая часть лекарств производилась здесь. Однако стоит учитывать и то, что на сегодняшний день Украина в принципе не располагает ни техническими, ни финансовыми ресурсами, которые необходимы для организации фармацевтического производства мирового уровня и создания инновационных лекарств. К тому же законодательство в сфере фарминдустрии запутано и достаточно громоздко, особенно в сфере лицензирования. Мы, например, весьма негативно оцениваем нормы закона №5038/4 о лицензировании импорта лекарственных средств. Считаем неприемлемым тот факт, что нормы закона в свое время не обсуждались с представителями отрасли. Такие дискуссии позволили бы понять, что дополнительные барьеры, выстраиваемые с благой целью контроля импорта, могут очень навредить и, в конечном счете, закрыть рынок для качественной импортируемой продукции.

К чему это приведет? К острому дефициту лекарств, пользующихся спросом в Украине, и, как следствие, к росту цен на эти лекарства и их дальнейшему исчезновению с прилавков аптек. Причем, повторюсь, мы говорим о группе качественных лекарственных препаратов, которые Украина не имеет возможности выпускать.

Именно поэтому мы уже сейчас обращаем внимание на проблему, пока есть время для ее решения. Мы не требуем невозможного, не говорим о полном отказе от контроля и регулирования сферы оборота лекарств. Мы лишь призываем к здравому смыслу: система контроля должна быть оправданной, а условия функционирования рынка - справедливыми для всех его участников.

- В свое время такие же предложения Вы выставляли в отношении реформы аграрного рынка. Как сейчас оцениваете степень развития агросферы в Украине?

- Говоря об аграрном рынке, мы целиком и полностью разделяем задачу, поставленную Президентом Виктором Януковичем об удвоении сельскохозяйственного производства. Это - реальная и целиком выполнимая задача. Но при этом мы идем дальше и предлагаем не только увеличить валовой сбор зерновых, масличных культур, фруктов и овощей, но и удвоить объемы переработки сырья и экспорта уже готовой продукции. Это особенно важно в свете подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и вхождения в Зону свободной торговли с ЕС. Это – будущее, это нас очень интересует, в первую очередь, с точки зрения привлечения инвестиций в экономику.

Характерно еще и то, что, выходя на новые рынки, Украина должна перенимать принципы партнерства, служить надежным контрагентом. В этом смысле мы не устаем отмечать своевременность идеи подписания Меморандума о взаимопонимании между властями и зернотрейдерами относительно прогнозируемых объемов экспорта сельхозпродукции, в частности, зерновых культур.

- Меморандум сработал, причем дважды…

- Так и есть. С его помощью мы достигли нескольких целей: позволили Министерству аграрной политики обеспечить продовольственную безопасность страны, что очень важно, а с другой – дали зернотрейдерам почувствовать, что такое надежное партнерство со стороны государства. Трейдеры увидели действующий механизм, позволяющий прогнозировать поведение рынка. В ближайшее время мы ожидаем подписания уже третьего по счету меморандума, чему, признаться, очень рады.

Понятно, что нам не удалось снять все проблемы. Есть сложности с таможней, ветеринарной службой, по части все того же регулирования, лицензирования и контроля, однако мы видим изменения к лучшему и, что еще более важно, желание внедрять эти изменения.

Радует то, что мы говорим на одном языке. И мы, и они понимаем, что удвоение производства невозможно без привлечения новых технологий, без построения инфраструктуры - в тех же портах, без строительства крупных животноводческих комплексов. Все это опять упирается в необходимость инвестиций, которые невозможны без реформы регуляторной сферы и обеспечения защиты привлекаемых инвестиций. Но, будьте уверены, инвестиции пойдут. И ключевым фактором тут станет подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Украина получит прямой доступ к крупнейшему рынку мира – рынку Евросоюза, и это станет ключевым фактором для инвесторов, которые сегодня не видят оснований для развития производственных мощностей здесь. Пока всем всего хватает – существующий рынок сбыта покрыт. Как только появится рынок ЕС – не сомневайтесь, начнем инвестировать в аграрное производство как сумасшедшие. Причем, повторюсь, как в сырьевое производство, так и в переработку.

- Коль скоро мы заговорили об инвестициях, не могу не спросить о глобальном. Украина намерена войти в сотню стран рейтинга Всемирного банка Doing Business. Это - реальная задача для нашей страны?

- А почему нет, все реально и все возможно. Я оптимист и мой оптимизм подкреплен диалогом с властями - Министерством доходов и сборов, Администрацией Президента. Однако, что важно понять: рейтинг – это хорошо, но не конечная цель. Чем хорош нынешний, посткризисный подъем внешних рынков - тем, что у инвесторов появились свободные средства, которые они готовы вкладывать. Их много, но инвесторы до неприличия избирательны. А Украина далеко не первая в списке стран, привлекательных для инвестирования. И задача властей – не показать, что Украина вошла в сотню рейтинга, а доказать это. И подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, равно как и достижение компромисса с МВФ, будет этому способствовать.

- Соглашение может быть подписано только в ноябре, а решение МВФ ожидают не раньше весны-лета. А надо же что-то делать уже сейчас?

- Надо. И вот ведь парадокс: все знают, что Украине нужно делать – и МВФ, и Всемирный банк, и правительство, и Президент, и всевозможные внешние советчики. И это не тайна. Мы, например, всецело поддерживаем план экономических реформ Президента Януковича. Только вот одного знания «что делать» мало. Желательно эти знания еще и воплощать в жизнь, а с этим, как раз, сложности. Тут нужна политическая воля для принятия решений – трудных, непопулярных, но реформаторских.

Мы начали разговор с того, каким видится 2013 год. А он видится действительно богатым на возможности. Но лишь в том случае, если Украине удастся реализовать три ключевые задачи: подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, воплотить перечень уже заявленных реформ, а также привести в порядок систему государственных финансов, что, несомненно, удастся сделать в тесном контакте с МВФ.

Почему МВФ так важен? Не только и не столько из-за денег. Сотрудничество с МВФ - это по-прежнему сигнал о том, что Украина идет в правильном направлении. Легче всего сейчас отказаться от условий Фонда и остаться при своем мнении относительно непопулярных экономических шагов. Но если их все-таки предпринять, то уже в среднесрочной перспективе украинская экономика станет значительно здоровее и устойчивее.

- Инвесторы готовы ждать, когда Украина проведет реформы? И много ли тех, кто не дождался и ушел с украинского рынка?

- Безусловно, такие примеры есть. Я не могу сейчас назвать компании, которые ушли, по причине коммерческой конфиденциальности. Но факт заключается в том, что они действительно заходили, осматривались и принимали решение подождать до лучших времен.

Уходившие отсюда компании, как правило, выбрали более стабильные страны для инвестирования. Инвесторы сейчас, повторюсь, очень избирательны. Большой капитал, как известно, - большой трус. И потому он находит себе ниши поспокойнее и побезопаснее. Инвестору ведь все равно – инвестировать ли ему в Украину или в какую-либо иную страну. Важно ощущение безопасности и гарантии возврата вложений. Покажите инвестору, что вы можете стабилизировать гривну, преодолеть отрицательное сальдо внешнеторгового баланса и к тому же заручиться вхождением в зону свободной торговли с ЕС – и все, интерес инвесторов к Украине как к динамически развивающемуся рынку уже обеспечен.

- А что Вы думаете по поводу инициативы ЕБРР о введении в Украине института бизнес-обмудсмена?

- Идея создания института бизнес-обмудсмена - одна из инициатив бизнеса, к которым ЕБРР относится очень одобрительно. К слову, сама по себе идея разрабатывалась не Европейским банком реконструкции и развития. Инициатором выступила компания KPMG Украина, и мы совместно продолжаем прорабатывать концепцию.

Институт бизнес-обмудсмена в спорах между корпоративным сектором и государством – целиком оправдавшая себя мировая практика. Однако в Украине идея пока на стадии зарождения, мы только начали работу в этом направлении. И эффективность проекта сможет обеспечить лишь поддержка со стороны правительства. Если оно не будет заинтересовано в результативности работы института, то и наши усилия будут тщетными.

- Мы уделили много времени обсуждению того, что нужно сделать Украине в 2013 году. А каковы планы Американской торговой палаты на 2013 год?

- У нас четыре приоритета деятельности – аграрный сектор, рынок продовольствия, дальнейшее развитие конкурентоспособности страны и рынок энергетики в части энергонезависимости Украины. Причем энергетика важна, так как она - едва ли не главная движущая сила промышленности, а значит и экономики. В свою очередь, рынок продовольствия важен с точки зрения подготовки к вхождению в зону свободной торговли с ЕС.

Значительное внимание хотим уделить законодательству. В частности, нормативным актам в сфере раздела продукции, внедрения схем государственно-частного партнерства и концессии – дорог, портов, объектов инфраструктуры. Почему мы обращаем внимание на эти сферы? Потому что это шаг вперед и шаг навстречу действительно мощным, многомиллионным инвестиционным проектам. Обратите внимание: Украина не может похвастаться ни одним крупным инвестиционным проектом за все годы независимости. Компании вкладывают деньги лишь для того, чтобы присутствовать на этом рынке. Все ждут. Ждут не только преодоления трудностей типа коррупции и зарегулированности, но и значительного промышленного подъема, внутреннего экономического роста и выхода Украины на внешние рынки. И наличие механизмов раздела продукции, механизмов успешного соединения государственного и частного партнерства, механизмов концессии – это то, что нужно для реализации больших проектов, интересных крупным инвесторам.

- Как Вы считаете: если Украина реализует то, о чем говорите (войдет в зону свободной торговли с ЕС, договорится с МВФ, относительно успешно проведет или хотя бы начнет реформы), как увеличится объем вкладываемых в нас средств?

- Значительно. При соблюдении всех условий объем инвестиций в ближайшие пять лет может с легкостью сравняться с общим объемом инвестиций, который Украина привлекала в течение 20 прошедших лет. Вот вам домашнее задание – возьмите и посчитайте: сколько денег было вложено в экономику страны за два десятилетия. А потом представьте, что такую же сумму можно с легкостью привлечь уже в краткосрочной перспективе. Вот вам и ответ, а заодно и цена вопроса: какими должны стать 2013-2014 годы для Украины. Все достижимо. Но нужна политическая воля.

Олеся Сафронова (УНИАН)