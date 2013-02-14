На фоне негативных статданных из еврозоны вероятно ослабление пары EUR/USD - Forex club

В отношении пары EUR/USD интерес в четверг, 14 февраля, будут представлять данные по ВВП еврозоны за 4 квартал, особенно учитывая тот факт, что и во втором, и в третьем квартале показатель оставался отрицательным. Предполагается сокращение темпов роста на 0,4%, а если еще и Германия преподнесет неприятный сюрприз, то это может подпортить настроение евро, отмечают аналитики FOREX CLUB.

По их мнению, вероятен откат пары EUR/USD в район 1,3380 с дальнейшей целью 1,3340.

GBP/USD остается в негативном настрое. Сегодня не планируется релизов данных из Великобритании, поэтому катализатором может стать лишь динамика валют-коллег. Для пары уровень 1,5460 будет сложным для прохождения, но если пробой состоится, пара может устремиться в район майского минимума 1,5267.