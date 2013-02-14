Количество пользователей Единой базы налоговых знаний превысило 1 млн человек

Количество пользователей, обратившихся за консультационной помощью к материалам Единой базы налоговых знаний веб-портала Государственной налоговой службы Украины в течение 2012 года, составило более 1 млн человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, ежемесячный показатель обращений к базе вырос до 90 тыс. Популярность ресурса объясняется тем, что он содержит более 17 тысяч ответов на наиболее актуальные вопросы ведения бизнеса и отчетности. Информация обновляется сразу же после внесения изменений в нормативно-правовую базу, внедрения новых сервисов, утверждения новых бланков отчетной документации. К услугам пользователей – удобный поисковый механизм.

«Единая база налоговых знаний позволяет исключить недоразумения между работниками налоговых органов и налогоплательщиками, а унифицированные консультации делают невозможным субъективное трактование и использование норм закона», - утверждают в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, смена акцентов в работе налоговых органов от фискальной составляющей к сервисной является одним из приоритетов их работы на 2013 год. Кроме того, министр Александр Клименко не единожды заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.