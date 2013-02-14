Торги на межбанке четверга открылись ростом котировок

В четверг, 14 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1145/8,1185 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2697/0,2701, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8620/10,8705. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3391/93 (среда — 1,3451/53).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1085/8,1135, к 12:00 цены повысились до 8,1135/8,1170. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,1125/8,1165 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9130/10,9215, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9335/10,9420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9590/10,9680.