НБУ: В Украине снижается стоимость гривневых кредитов

Национальный банк Украины отмечает, что улучшение ситуации с ликвидностью украинских банков определило снижение стоимости кредитов в национальной валюте.

Об этом говорится в комментарии заместителя директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Александра Арсенюка, размещенном на сайте НБУ.

А.Арсенюк сообщил, что улучшению ситуации с ликвидностью во многом способствовал прирост депозитов физических лиц, который наблюдается в последние несколько месяцев.

«Третий месяц подряд наблюдается ускорение темпов прироста депозитов населения, объем которых в январе этого года увеличился на 2,4%. Показательно, что темпы прироста вкладов населения в национальной денежной единице были вдвое больше по сравнению с депозитами в иностранной валюте», - отметил А.Арсенюк.

По его информации, среднедневной объем корсчетов банков в январе 2013 года увеличился до 27 млрд грн по сравнению с 23 млрд грн в декабре и 20 млрд грн в ноябре прошлого года.

«Увеличение ликвидности банков соответствующим образом обусловливает уменьшение стоимости ресурсов в экономике. В частности, средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте в январе уменьшилась до 16,5%, тогда как в ноябре она составляла более 23% годовых», - подчеркнул А.Арсенюк.

Также он отметил, что вышесказанное создает предпосылки для активизации процессов кредитования. Так увеличение объемов кредитования в январе составило 0,4%. При этом А.Арсенюк обратил внимание, что традиционно январь является месяцем сравнительно низкой деловой активности, в частности, в январе прошлого года прирост кредитных вложений был отрицательным.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году украинские банки уменьшили объем предоставленных кредитов на 8,5%, или 9,99 млрд грн, - до 815,327 млрд грн (в 2011 году выросли на 9,3%, или 70,3 млрд грн).

По данным Нацбанка, снижение в 2012 году объемов предоставленных банками кредитов произошло в основном за счет уменьшения кредитования физических лиц на 7,4%, или 12,9 млрд грн, - до 161,775 млрд грн. В то же время объемы кредитования юрлиц выросли на 4,9%, или 28,3 млрд грн, — до 609,202 млрд грн.

В 2012 году банки уменьшили объемы долгосрочных кредитов на 7,6%, или 32,3 млрд грн, - до 394,246 млрд грн против роста данного показателя на 1,5%, или 6,4 млрд грн, в 2011 году.

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