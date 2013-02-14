Покупка валюты населением в январе сократилась на 4,7%

Чистая покупка наличной валюты населением в январе 2013 года составила 200,6 млн долл., что на 4,7% меньше показателя декабря 2012 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 2,328 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,064 млрд долл., продали — на 1,264 млрд долл.

По данным НБУ, банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в январе увеличились на 308,3 млн долл. и по состоянию на 1 февраля 2012 г. составили 22,760 млрд долл.

Также сообщается, что в январе на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) Нацбанк продал 322,8 млн долл (242 млн евро), а объем покупки валюты составил 26,4 млн долл. (20 млн евро).

Как сообщал УНИАН,золотовалютные резервы НБУ в январе выросли на 0,4% и по состоянию на 1 февраля 2013 года составили 24,652 млрд долл. США.

Золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).