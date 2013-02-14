Монетарная база в Украине уменьшилась на 1,4%, денежная масса – выросла на 0,8%

Монетарная база в Украине в январе 2013 года уменьшилась на 1,4%, денежная масса – выросла на 0,8%.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка Украины.

«В январе традиционно для первого месяца года произошло уменьшение объема наличности вне банков на 2,6% - до 198,0 млрд грн, что вместе с ростом средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в 8,5 раза (до 4,1 млрд грн) привело к снижению объема монетарной базы на 1,4% - до 251,7 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 0,8% - до 779,2 млрд грн» - говорится в сообщении.

Объем рефинансирования банков Нацбанком в январе составил 3,7 млрд грн. Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составляла 7,66% годовых. В то же время объем мобилизационных операций составил 15,1 млрд грн, а их средневзвешенная процентная ставка - 1,89%.

По информации Нацбанка, общий объем остатков банковских депозитов в январе увеличился на 1,9% - до 578,9 млрд грн. «Это произошло как за счет прироста средств на депозитных счетах физических лиц на 2,4% - до 374,5 млрд грн, так и юридических лиц на 1,2% - до 204,4 млрд грн. В то же время прирост остатков в национальной валюте на 8,2 млрд грн, или на 2,6%, был существенно выше, чем аналогичный показатель в иностранной валюте, объемы по которым увеличились на 2,8 млрд грн, или на 1,1%» - сообщает НБУ.

При этом в Нацбанке отмечают, что расширение депозитной базы способствовало росту корсчетов банков, которые за месяц увеличились на 13% - до 27,9 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками на 1 февраля 2013 года согласно установленным нормативам, составил 19,4 млрд грн, из них на отдельный счет в НБУ было перечислено 6,45 млрд грн.

«Общий объем остатков по кредитам за месяц увеличился на 3,4 млрд грн, или на 0,4% - до 812,7 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным как юридическим, так и физическим лицам, выросли за месяц на 0,4% - до 628,8 млрд грн и 183,9 млрд грн соответственно. В валютной структуре прироста остатков по кредитам преобладали средства, предоставленные в национальной валюте, их объемы в январе выросли на 2,9 млрд грн, или на 0,6%, тогда как в иностранной валюте - на 0,4 млрд грн, или на 0,1%», - указывается в сообщении Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Справка УНИАН. Монетарная база в Украине в декабре 2012 года выросла на 7,0%, с начала 2012 года – на 6,4% - до 239,9 млрд грн, денежная масса – на 5,8%, с начала 2012 года – на 12,5% - до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% (в т.ч. в декабре 2011 г. – на 4,5%) – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3% (в т.ч. в декабре 2011 г. – на 3,8%) – до 239,9 млрд грн.