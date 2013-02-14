Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» расширяет перечень видов деятельности на фондовом рынке согласно решению акционеров банка, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Как сказано в сообщении, 12 февраля акционеры банка приняли решение о расширении перечня видов деятельности на фондовом рынке в связи с внедрением новых видов и классификации депозитарной деятельности согласно Закону Украины «О депозитарной системе Украины». Акционеры банка утвердили соответствующие изменения к уставу банка, в частности, в перечень видов депозитарной деятельности добавлены: депозитарная деятельность депозитарного учреждения, деятельность хранителя активов институтов совместного инвестирования, деятельность хранителя активов пенсионных фондов.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финучреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Согласно ежегодному рейтингу World's Best Banks 2012 британского финансового журнала The Banker, «ПриватБанк» признан лучшим украинским банком и одним из лучших банков мира.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка).