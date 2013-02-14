Нацбанк в январе купил ОВГЗ на 7,1 млрд грн

Объем приобретенных Национальным банком Украины облигаций внутреннего государственного займа (по номинальной стоимости) в январе составил 7,1 млрд грн против 7,7 млрд грн в декабре 2012 года (в целом за 2012 год — 38,6 млрд грн), сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, операции по продаже из своего портфеля гособлигаций Украины в январе Нацбанк не проводил.

По информации НБУ, в январе от проведения ОВГЗ-аукционов в госбюджет поступило 1,9 млрд грн и 929,7 млн долл. Средневзвешенная доходность ОВГЗ на первичном рынке в январе составила в национальной валюте 12,80%, в долларах США - 7,82%.

Также в Нацбанке сообщили, что в январе Министерство финансов Украины провело выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 2,5 млрд грн с доходностью 14,30% годовых.

В НБУ подчеркнули, что погашение и выплата дохода по ОВГЗ в прошлом месяце проходили своевременно и в полном объеме и составили 2 млрд грн, в том числе основной долг - 0,8 млрд грн, выплата дохода - 1,2 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 14 февраля 2013 года объем ОВГЗ, которые находятся в обращении, по сумме основного долга составляет 199,162 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 114,898 млрд грн, в собственности банков - 70,468 млрд грн, нерезидентов - 4,984 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.