В Беларуси ВВП в январе вырос на 3%

Минск. В Беларуси по итогам января 2013 года валовой внутренний продукт (ВВП) достиг 41,648 трлн рублей (4,815 млрд долл – УНИАН), что на 3,1% больше января 2012 года.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Согласно сообщению, производство промышленной продукции в стране за первый месяц года увеличилось на 0,4% - до 51 трлн рублей (5,9 млрд долл.). Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 20,1%.

«Инвестиции в основной капитал в январе составили 7,722 трлн рублей (893 млн долл.), или 90,3% к аналогичному периоду прошлого года», - отметили в Белстате.

Справка УНИАН. По итогам 2012 года ВВП в Беларуси вырос на 1,5% против запланированных правительством 5-5,5%.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом прирост ВВП в Беларуси составил 5,5% при плане в 9-10%.