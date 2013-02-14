Межбанк в четверг закрылся котировками 8,1235/8,1275 грн/долл.

В четверг, 14 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1145/8,1185, к 12:00 цены выросли 8,1225/8,1265. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1235/8,1275 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2697/0,2701, к 12:00 цены снизились 0,2695/99. К закрытию цены достигли уровня 0,2694/98. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,1400 (+0.1000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3391/93, а к 15:00 упали 1,3340/42. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8620/10,8705, к 12:00 цены ушли вниз 10,8310/10,8405. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8330/10,8425.

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1085/8,1135, к 12:00 цены повысились до 8,1135/8,1170. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,1125/8,1165 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9130/10,9215, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9335/10,9420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9590/10,9680.