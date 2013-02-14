Продажи золота в мире в 2012 году снизились на 4% - до 4,4 тыс. тонн

Варшава. Продажи золота в мире в натуральном выражении в 2012 году снизились, впервые за последние три года, до 4,406 тыс. тонн, что на 4% меньше показателей 2011 года.

Об этом сказано в рапорте организации World Gold Council (WGC), которым располагает УНИАН.

Согласно документу, подготовленному на базе данных Thompson Reuters, главной причиной снижения закупок стал меньший спрос из Индии, упавший в годовом выражении на 12%.

Это падение не смогли компенсировать даже рекордные с 1964 года закупки золота Центральными банками, которые в прошлом году купили более 500 тонн этого металла.

Больше всего проданного в прошлом году золота использовано для производства украшений (более 40% всего объема) и производство слитков и монет (почти треть).

В тоже время WGC отметила, что в ценовом выражении объемы продаж за счет более высокой цены золота в 2012 году увеличились до рекордных 236,4 млрд долл.

Согласно документу, в прошлом году средняя цена золота по сравнению с 2011 годом выросла на 6% - до 1,669 долл. за унцию.

По данным на конец 2012 года, крупнейшими обладателями золотых запасов в мире были США (8,1 тыс. тонн), Германия (3,4 тыс. тонн) и Международный валютный фонд (2,8 тыс. тонн).

Сообщается, что Украина не вошла в число сорока стран с самыми большими запасами золота, а среди ее непосредственных соседей в рейтинг попали Россия (8-е место с около 960 тоннами), а также Румыния и Польша (34-е и 35-е место с 104 и 103 тоннами).

Как сообщал УНИАН, по данным агентства Bloomberg, крупнейший непосредственный сосед Украины - Российская Федерация за последнее десятилетие стала крупнейшим покупателем золота в мире, закупив за это время 570 тонн этого металла.

Справка УНИАН. Ряд аналитиков прогнозируют значительное удорожание золота в ближайшие годы, которое может стоить даже несколько тысяч долларов за унцию, из-за обесценивания бумажных денег, которые массово печатают центральные банки для борьбы с мировым финансовым кризисом.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, к концу 2013 года золото подорожает до более 1,8 тыс. долл. за унцию с нынешних около 1,6 тыс. долл.

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