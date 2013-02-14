BNP Paribas Group в 2012 году увеличила прибыль на 8%

BNP Paribas Group, материнская структура «УкрСиббанка», в 2012 году увеличила прибыль на 8% - до 6,553 млн евро, сообщает группа в пресс-релизе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно пресс-релизу, 13 февраля на заседании совета директоров BNP Paribas Group были представлены показатели отчетности за 2012 год. Группа получила по итогам года 6,553 млн евро чистой прибыли или на 8,3% больше показателя предыдущего года (6,050 млн евро) за счет диверсификации бизнеса. Также в 2012 году группа выполнила план по адаптации к новым требованиям по капиталу Basel ІІІ в соответствии с заявленным графиком, и на 1 января 2013 года соотношение капитала и активов под риском составляет 9,9%. BNP Paribas подчеркивает, что данные результаты получены на фоне нестабильной экономической среды: рецессии экономики еврозоны (падение ВВП на 0,4%) и кризиса на рынках капитала. В отношении европейско-средиземноморского региона (к которому относится и Украина) группа отмечает тенденцию стабильности продаж, роста объемов привлечения депозитов и выдачи кредитов, в особенности, в Турции.

Как сообщал УНИАН, «УкрСиббанк» в 2012 году получил 65,187 млн грн прибыли против 3,768 млрд грн убытка за 2011 год.

Справка УНИАН. «УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 января 2013 года активы банка составляли 25,89 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 15,31 млрд грн, обязательства - 23,26 млрд грн, уставный капитал - 1,77 млрд грн, собственный капитал - 2,63 млрд грн. Основными владельцами банка являются BNP Paribas (Франция, 84,9996% акций банка) и ЕБРР (15% акций).