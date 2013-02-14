Еврокомиссия утвердила проект директивы о налоге на финансовые трансакции для 11 стран ЕС

Брюссель. Европейская комиссия утвердила проект директивы о налоге на финансовые трансакции для 11 стран ЕС, которые решили ввести такой налог у себя.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

В проекте директивы сохранены практически все основные положения, которые содержались в предложенном проекте для всех стран-членов ЕС в сентябре 2011 года. Незначительные изменения касаются лишь территориальных ограничений применения директивы.

Предусматривается, что введение налога на финансовые трансакции в 11 странах-членах Евросоюза приведет к получению прибылей в 30-35 млрд евро в год.

Налог будет касаться всех финансовых трансакций и составлять 0,1% для трансакций с акциями и бондом и 0,01% для трансакций с деривативом.

“После сегодняшних предложений мы имеем все для того, чтобы сделать возможным, чтобы налог на финансовые трансакции стал реальностью в ЕС”, - заявил комиссар ЕС по вопросам налогообложения Альгирдас Шемета.

В январе этого года Совет министров ЕС дал согласие на усиленное сотрудничество между 11 странами-членами с целью введения общего налога на финансовые трансакции.

Механизм усиленного сотрудничества предусмотрен в Соглашении ЕС и определяет, что общие правила могут вводиться для части стран ЕС, но если их количество составляет не менее 9 и при согласии других стран-членов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Европейская комиссия одобрила проект налога на финансовые трансакции.

По мнению Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, новый налог должен стать общеевропейским, средства от которого будут направляться на финансирование бюджета ЕС. В октябре 2012 года Еврокомиссия поддержала введение налога на финансовые трансакции.