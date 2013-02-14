Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2012 году сократился до 6 млрд долл.

В 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.), говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

С учетом оттока капитала общий объем внесенных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 31 декабря 2012 года вырос до 54,462 млрд долл. с 50,334 млрд долл. на 1 января 2012 года.

Госстат сообщает, что инвестиции поступали в Украину в прошлом году из 130 стран мира.

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 17,275 млрд долл., Германия – 6,317 млрд долл., Нидерланды – 5,169 млрд долл., Российская Федерация – 3,786 млрд долл. и Австрия – 3,401 млрд долл.

Таким образом, из стран ЕС общая сумма внесенных инвестиций составила 42,979 млрд долл., а из стран СНГ – 4,269 млрд долл.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составил 17,167 млрд долл. (31,5% общего объема), в финансовый сектор — 16,106 млрд долл. (29,6%). Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 31 декабря 2012 г. составила 9,582 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) к указанной дате составил 64,044 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 января 2013 г. составил 6,482 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС - 6,046 млрд долл. (93,3% общего объема), в страны СНГ - 340,6 млн долл. (5,2%), в другие страны мира - 95,3 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 49 стран мира, основной объем направлен на Кипр (89,6%).

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года. Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.

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