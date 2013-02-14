Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2012 году вырос до 15,8 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в 2012 году составило 15,848 млрд долл., что на 11,5% больше по сравнению с 2011 годом (14,214 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в 2012 г. против 2011 г. экспорт товаров из Украины вырос на 0,6% - до 68,810 млрд долл., импорт на 2,5% - до 84,658 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,81 (за 2011 год – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 215 стран мира.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году. Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл., соответственно, в 2010 году.