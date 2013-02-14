Положительное сальдо внешней торговли услугами за 2012 год уменьшилось до 6,8 млрд долл.

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам за 2012 год уменьшилось на 9,7% по сравнению с 2011 годом и составило 6,821 млрд долл., говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за 2012 год экспорт услуг составил 13,528 млрд долл. или 98,1% по отношению к 2011 году, объем импорта составил 6,706 млрд долл. и вырос на 7,6%. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира. Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составили транспортные услуги (63%), а также различные деловые, профессиональные и технические (14%) услуги. Наибольшую долю в импорте услуг по итогам 2012 года составляли транспортные услуги — 25%, различные деловые, профессиональные и технические услуги — 16%, а также финансовые услуги — 14%.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6,748 млрд долл. против также отрицательного сальдо в размере 3,025 млрд долл. в 2010 году. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14,197 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.

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